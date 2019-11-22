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      Цирк из Донецка стал приютом и проводит экскурсии для детей: фото

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      В Черкасской области обосновался передвижной цирк из Донбасса. Дрессировщики решили осесть здесь, вдохновившись движением "Цирк без животных", и в дальнейшем функционировать как приют. Ведь все звери в этом цирке были спасены от неминуемой гибели, у каждого своя история – некоторых подобрали зоозащитники и передали этим людям, некоторых выкупили из меховых ферм и скотобоен.

      Так, три года назад в семье Натальи поселился сыч. Его еще птенцом передали волонтеры, когда возле Луганска разбомбили частный зоопарк. Взрослые птицы полетели на волю, а вот сычик без людей бы не выжил.

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      Все 20 видов животных хозяевами были спасены от неминуемой смерти: взрослую ламу должны были забить на мясо, пеликан травмировался на электропроводах, а коз выкупили из скотобоен.

      Попугай у притулку
      Попугай в приюте

      Сначала всех спасенных животных использовали как цирковых, ездили на гастроли по разным городам Украины. Но с тех пор как Украину накрыло движение "цирк без животных" – решили осесть. В родной Донецк вернуться возможности не имели из-за войны. Поэтому год назад начали обустраиваться возле Смелы. Все животные в семье Натальи Кущенко – ухоженные, говорит, они уже полноправные члены семьи.

      Власниця притулку у Смілі
      Владелица приюта в Смеле

      Сейчас цирк превратился скорее в приют для животных. Его могут экскурсией посетить все желающие. И частые гости – дети. Денег на питание животным мало, поэтому те, кто приходят на экскурсии, приносят вкусные подарки.

      Тварини радо зустрічають дітей
      Животные радушно встречают детей

      Помощь семья принимает, ведь до сих пор до конца не обосновалась. Пока убежище больше напоминает временную остановку передвижного цирка. Семья живет в одном трейлере, животные в другом. В их мечтах создать здесь полноценный приют для животных, чтобы спасти еще больше зверушек, которым необходима помощь.

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      22 ноября
      3078
      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Новости Черкасс Мир животных
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