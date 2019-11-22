Цирк з Донецька став притулком та проводить екскурсії для дітей: фото

На Черкащині оселився пересувний цирк з Донеччини. Дресирувальники вирішили осісти тут, надихнувшись рухом "Цирк без тварин", і надалі функціонувати як притулок. Адже усі звірі у цьому цирку були врятовані від неминучої гибелі, у кожного своя історія – деяких підібрали зоозахисники й передали цим людям, деяких викупили з хутряних ферм та скотобоєнь.

Так, три роки тому у родині Наталії оселився сич. Його ще пташеням передали волонтери, коли біля Луганська розбомбили приватний зоопарк. Дорослі пташки полетіли на волю, а от сиченя без людей би не вижило.

Цікаво! Відео дня: як коти реагують на тваринні фільтри в Instagram

Усі 20 видів тварин господарями були врятовані від неминучої смерті: дорослу ламу мали забити на м'ясо, пелікан травмувався на електродротах, а кіз викупили зі скотобоєнь.



Попугай у притулку

Спочатку всіх врятованих тварин використовували як циркових, їздили на гастролі по різних містах України. Та відколи Україну накрив рух "цирк без тварин" – вирішили осісти. В рідний Донецьк повернутися змоги не мали через війну. Тож рік тому почали облаштовуватись біля Сміли. Всі тварини у родині Наталії Кущенко – доглянуті, каже, вони уже повноправні члени родини.



Власниця притулку у Смілі

Нині цирк перетворився радше на притулок для тварин. Сюди можуть на екскурсію завітати всі охочі. Та найчастіші гості – діти. Грошей на харчування тварин обмаль, тому ті, хто приходять на екскурсії, приносять смачні подарунки.



Тварини радо зустрічають дітей

Допомогу родина приймає, адже досі до кінця не облаштувалася. Поки притулок більше нагадує тимчасову зупинку переїзного цирку. Родина живе в одному трейлері, тварини в іншому. У їхніх мріях створити тут повноцінний притулок для тварин, щоб врятувати ще більше звірят, яким необхідна допомога.