Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект Deep State. Аналитики зафиксировали продвижение россиян в двух населенных пунктах этого региона.
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Что происходит на фронте
Аналитики Deep State обновили карту фронта и сообщили об изменениях ситуации в поле боя. Они рассказали о продвижении врага в Донецкой области.
Враг продвинулся возле Бурлацкого и Андреевки,
– говорится в сообщении.
Заметим, что оба поселка расположены в Волновахском районе. До этого военные сообщали об активных боях возле этих населенных пунктов.
Россияне атакуют Бурлацкое: смотрите на карте
Враг наступает на Андреевку: смотрите на карте
Напомним, раньше село Новоочеретоватое в Донецкой области перешло под контроль врага. Россияне направляют удары на подконтрольную ВСУ территорию севернее населенного пункта.