Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт Deep State. Аналітики зафіксували просування росіян у 2 населених пунктах цього регіону.
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Що відбувається на фронті
Аналітики Deep State оновили карту фронту та повідомили про зміни ситуації на полі бою. Вони розповіли про просування ворога у Донецькій області.
Ворог просунувся біля Бурлацького та в Андріївці,
– ідеться у повідомленні.
Зауважимо, що обидва селища розташовані у Волноваському районі. До того військові повідомляли про активні бої біля цих населених пунктів.
Росіяни атакують Бурлацьке: дивіться на карті
Ворог наступає на Андріївку: дивіться на карті
Нагадаємо, раніше село Новоочеретувате в Донецькій області перейшло під контроль ворога. Росіяни направляють удари на підконтрольну ЗСУ територію північніше від населеного пункту.