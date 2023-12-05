Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко, комментируя заявление американского профессора Тимоти Снайдера.

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"В начале войны россияне часто говорили о новой геополитической реальности. Теперь с новой "морской" геополитической реальностью столкнулись уже в Кремле. Черноморский флот России проиграл битву за море дронам СБУ и больше полностью не контролирует ни одной его части, ни один корабль России не находится в безопасности" ", – акцентирует эксперт.

По мнению экснардепа, такие изменения произошли благодаря морским дронам от СБУ, которые называют "морскими малышами".

"Sea Baby" – это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую сегодня активно используют для разных задач. На счету СБУ уже много успешных примеров ее применения, в частности против кораблей Черноморского флота России: в октябре 2022 года атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых фрегат "Адмирал Макаров". А в этом году дроны Службы безопасности поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер "SIG", десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждения крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю,

– напоминает политолог.

Черненко перечисляет изменения, к которым привело появление морских дронов СБУ.

Мы прекратили вести переговоры о "зерновом коридоре", а самостоятельно обеспечиваем вывоз зерна из своих портов. И я уверен, что только благодаря техническому превосходству над врагом мы можем получить преимущество в войне. Напомню, морские дроны – полностью украинская технология. И опыт успешного военного менеджмента, который продемонстрировала СБУ Малыша, нам нужно мультипликировать,

– резюмирует эксперт.

Напомним, что ранее профессор Йельского университета Тимоти Снайдер заявил, что главным успехом нашего государства за последнее полугодие есть морская победа в Черном море. Американский эксперт отметил, что украинцам "к общему удивлению" удалось сдержать Черноморский флот и открыть коридор для коммерческой торговли зерном.