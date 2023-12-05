Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи заяву американського професора Тімоті Снайдера.

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"На початку війни росіяни часто говорили про нову геополітичну реальність. Тепер з новою "морською" геополітичною реальністю стикнулись вже у Кремлі. Чорноморський флот Росії програв битву за море дронам СБУ і більше повністю не контролює жодної його частини, жоден корабель Росії не знаходиться в безпеці", – акцентує експерт.

На думку екснардепа, такі зміни відбулись завдяки морським дронам від СБУ, які називають "морськими малюками".

"Sea Baby" – це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань. На рахунку СБУ вже багато успішних прикладів її застосування, зокрема, проти кораблів Чорноморського флоту Росії: у жовтні 2022 року атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмірал Макаров". А цього року дрони Служби безпеки вразили ракетоносії "Самум" та "Павєл Державін", танкер "SIG", десантний корабель "Оленегорскій горняк", а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький",

– нагадує політолог.

Черненко перераховує зміни, до яких призвела поява морських дронів СБУ.

Ми припинили вести переговори про "зерновий коридор", а самостійно забезпечуємо вивіз зерна зі своїх портів. І я впевнений, що тільки завдяки технічній перевазі над ворогом, ми можемо отримати перевагу у війні. Нагадаю, морські дрони – повністю українська розробка. І досвід успішного військового менеджменту, який продемонструвала СБУ Малюка, нам треба мультиплікувати,

– резюмує експерт.

Нагадаємо, що раніше професор Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що головним успіхом нашої держави за останнє півріччя є морська перемога у Чорному морі. Американський експерт зауважив, що українцям "на загальний подив" вдалося стримати Чорноморський флот і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном.