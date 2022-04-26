Цивилизационная пропасть, – Подоляк об угрозах России ядерной войной и покупке Twitter Маском

Михаил Подоляк подчеркнул, что между Россией и всем миром настоящая цивилизационная пропасть. В пример он привел покупку Twitter Илоном Маском, когда страна-агрессор угрожает ядерной войной.

Своим мнением советник главы Офиса Президента поделился в твиттере. Той самой социальной сети, которую Илон Маск приобрел накануне.

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Россия еще раз доказывает свою оторванность от реальности

Пока в одной части мира Илон Маск покупает Twitter в перерывах между запуском ракет в космос, по другую сторону океана российский министр угрожает миру ядерной войной, а в соцсетях вводится цензура,

– подчеркнул он.

Это, подчеркнул Михаил Подоляк, – пример цивилизационной пропасти. Ранее он подчеркнул, что вся российская история – кража чужой работы. В своем твиттере он привел конкретные примеры того, как страна-агрессор присваивала себе все украинское и называла его русским.

Отметим, что 25 апреля стало известно о покупке Илоном Маском социальной сети Twitter. Приобрел он ее за 44 миллиарда долларов.

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