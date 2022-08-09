Coca-Cola отстроит разрушенный детсад на Киевщине

Пока ВСУ стоят на обороне Украины от российских кафиров, освобожденные города и села постепенно отстраивают. Coca-Cola присоединилась к этому процессу и обязалась возвести новый современный детский сад на Киевщине.

В селе Богдановка Броварского района во время боевых действий пострадал детский сад. Здание потерпело значительные разрушения, поэтому теперь возможно только восстановление заведения.

Читайте также Coca-Cola возобновила производство Schweppes на заводе в деоккупированной Большой Дымерке

Богдановка принадлежит к Великодимерскому территориальному обществу, на территории которого уже около 25 лет работает завод Coca-Cola. Поэтому компания решила присоединиться к процессу восстановления Украины и построить новый современный детсад в этом селе.

оккупанты практически уничтожили инфраструктуру Богдановки

Во время боевых действий особенно сильно пострадало село Богдановка Великодимерской общины. Здесь оккупанты практически уничтожили всю сельскую инфраструктуру. Разрушениям подверглись амбулатория, а также школа и детский сад, посещавшие около 120 детей.

"Судьба подарила нашим жителям счастье жить в живописной местности. Но судьба послала нам и достойно выдерживаем ужасное испытание. Свои усилия объединили люди, власть, предприятия нашей общины. Coca-Cola построит для нас детский сад и в Богдановке зазвучит громкий детский смех. Это сильный ответ тому злу, которое пришло на нашу землю", – поделился глава Великодымерской ОТГ Анатолий Бочкарев.

Coca-Cola построит новый современный детский сад в Богдановке: каким он будет

Coca-Cola решила не ремонтировать поврежденный детсад, а отстроить новое и современное дошкольное учреждение. Детсад будет максимально пристроен к учебным потребностям детей и их отдыху.

Кроме этого, здание будет иметь укрытие, где в случае воздушной тревоги дошкольники и работники заведения смогут переждать опасность.

Coca-Cola выбрала этот объект для первоочередного инвестирования, поскольку община определила дошкольное учреждение как наиболее настоятельную потребность. Компания инвестирует около 1,1 миллиона долларов США в восстановление заведения.

Завод Coca-Cola тоже пострадал во время боевых действий

С первых дней увольнения Броварщины компания активно работала над возобновлением производства. В начале мая 2022 года работа завода была возобновлена с учетом всех требований качества и безопасности. Кроме этого, у предприятия не было никаких кадровых сокращений, а потому все работники сохранили свои рабочие места.

В такие беспрецедентно тяжелые времена мы делаем все, чтобы служить украинскому обществу, несмотря на какие-либо препятствия. Мы возобновляем бизнес-процессы и инвестируем в восстановление местного сообщества,

– прокомментировал Константинос Спанудис, генеральный директор Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове.

С первых дней войны Coca-Cola поддержало украинское общество. Более 1,14 миллиона литров продукции компании были доставлены в те точки, где ощущалась острая потребность. Во время войны многие сотрудники компании стали волонтерами как по своей инициативе, так и при поддержке компании.

На данный момент, The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC, другие партнеры-ботлеры и Фонд Coca-Cola обязались выделить более 18,5 миллиона долларов США для поддержки своих локальных работников и масштабных усилий по гуманитарной поддержке Украины . Кроме инвестиции в восстановление местного сообщества возле завода Coca-Cola, компания сейчас сосредоточена на обеспечении жизненно необходимыми продуктами питания и водой нуждающихся в Украине, оказывает помощь перемещенным лицам.