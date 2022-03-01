ЦОС узнал имена 120 тысяч российских военных, воюющих в Украине
1 марта 2022 , 12:07Читати новину українською
Источник:"Украинская правда"
В Украине 6 день идет война, российская армия вторглась на нашу суверенную территорию. Имена 120 тысяч военных России уже известны.
Имена военных России получил Центр оборонных стратегий. Среди данных в списке имена, табельный номер и место службы россиян.
К теме На Черниговщину зашли белорусские войска – Суспільне
Специалисты отметили, что данные получили из надежных источников.
Полный список оккупантов можно посмотреть здесь.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!