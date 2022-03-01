ЦОС узнал имена 120 тысяч российских военных, воюющих в Украине

1 марта 2022 , 12:07
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Источник:

"Украинская правда"

В Украине 6 день идет война, российская армия вторглась на нашу суверенную территорию. Имена 120 тысяч военных России уже известны.

Имена военных России получил Центр оборонных стратегий. Среди данных в списке имена, табельный номер и место службы россиян.

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Специалисты отметили, что данные получили из надежных источников.

Полный список оккупантов можно посмотреть здесь.

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Автор: Оксана Княжик