Логический тупик: что делать с людьми, которые вакцинировались, но заболели COVID-19

Логический тупик. Что делать с людьми, которые прививались, но все равно заболели? Логично предположить, что в таком случае вакцина не сработала. Такое бывает, это подчеркивают отчеты многих стран, это сейчас не новость. Далее читайте на украинском

Але у такому випадку вакцинований захворілий автоматично потрапляє в групу перехворілих. А перехворілим в нашій країні зелений паспорт не показаний для видачі.

Читайте До Верховної Ради – лише з сертифікатом про вакцинацію від COVID-19 або тестом

Так що, анулювати його?

Заблокувати в Дії? Не допускати більше до роботи, та вимагати щепленого перехворілого знову щепитись? Якщо відповідь "Ні", тоді чому перехворілі нещеплені досі дискредитовані? Яка між ними різниця?

знову щепитись? Якщо відповідь "Ні", тоді чому перехворілі нещеплені досі дискредитовані? Яка між ними різниця? Чи не здається, що вся ця компанія із видачі ковідних паспортів позбавлена логіки та здорового глузду? Питання, на мій погляд, не потребує відповіді.

Щеплена людина також може захворіти / Фото Pixabay

Важливо Перехворілі на COVID-19 наразі безпечні для оточуючих

Нехай, хто хоче, той щепиться. Хто не хоче, не щепиться. Це справи кожного особисто і не потрібно будувати тут якоїсь грандіозної компанії. Це діло кожного.

І вакциновані хворіють, і не вакциновані. В лікарнях допомогу надають усім, без приналежності до вакцинального статусу.

Поважаймо один одного. Та не ускладнюємо життя. Воно й так не просте.