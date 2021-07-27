COVID-19 и дети: как врачи нашли редкий синдром

США не достигли своей амбициозной цели – вакцинировать 70% населения к 4 июля – Дню Независимости. Но разрыв небольшой – примерно 10%. 2/3 людей старше 18 лет получили хотя бы одну дозу, когда наступил праздник. Это оставляет единственную невакцинированную группу – детей – наиболее уязвимыми к пандемии.

Если коронавирус станет болезнью молодых, тогда его влияние на детей надо понимать лучше, пишет издание The Atlantic.

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Опасные синдромы постковида

В июле этого года научный журнал New England Journal of Medicine опубликовал работу о лечении связанного с COVID-19 состояния, которое может привести к смерти ребенка. Это MIS-C (Мультисистемный воспалительный синдром у детей и подростков – 24). Болезнь является редкой (1 случай на 100 тысяч в возрасте до 21 года – 24).

Впервые такие ситуации стали возникать в 2020 году. Среди симптомов: сыпь и / или конъюнктивит, пониженное кровяное давление, диарея или рвота и так далее. Врачи сначала подумали, что это более распространенная детская болезнь – так называемый синдром Кавасаки. Сейчас же большинство считает, что это отдельное заболевание, которое атакует детей примерно в 8-летнем возрасте.

Синдром Кавасаки Острое воспалительное заболевание детского возраста. Характеризуется поражением сосудов с возможным образованием тромбов и аневризм. Является основной причиной приобретенных болезней сердца уже у взрослых. Происхождение неизвестно, но главная гипотеза – влияние суперантигенов стафилококка или стрептококка. Лечение снижает риск аневризм до 10%, смертность составляет около 1% детей без лечения



Некоторые дети после выздоровления от коронавируса, получают новую болезнь / коллаж Boston Children's Hospital

В Соединенных Штатах только несколько сотен детей умерли непосредственно от COVID-19, из всех 600 тысяч погибших в целом. Но 4000 ребятишек получили после коронавируса еще и MIS-C. Как его лечить, до сих пор точно неизвестно, существует лишь поддерживающая терапия с помощью иммуноглобулинов. Некоторые ученые говорят, что, возможно, нашли связь с другим синдромом, который возникает при использовании гинекологических тампонов девушками.

Тот второй известен как. Его впервые нашли в группе детей. Девушки, которые использовали высокопоглощающие тампоны, иногда болели с клиническими проявлениями, очень похожими на MIS-C. Отказ почек, диарея, сыпь на коже. Несколько умерли от шокового состояния.

Как и сейчас, так и тогда сначала считали, что это – проявления болезни Кавасаки. Но ученые довольно быстро разобрались, что токсический шок вызывают стрептококки или стафилококки, которых на тампонах собирается много. У людей, которые еще не имеют иммунитета к этим штаммам, они обходят привычную иммунную защиту, которая разворачивает реакцию на вторжение патогена.

Неожиданное сходство

Такие мощные токсины, которые могут не считаться с иммунной системой, в 1989 году назвали "суперантигены". Сейчас известны более чем 24 их видов, которых нашли в бактериях на тампонах, в Эболе и бешенстве. Способность вызвать у Т-клеток (мощных защитных клеток организма – 24) "короткое замыкание" и делает их "супер", объясняют ученые.



Разница между обычным и суперантигеном в активации Т-клеток и способе присоединения/ Графика MDPI

При нормальных условиях, чужеродное вещество провоцирует активацию защиты. Это происходит когда антиген связывается с рецептором посередине Т-клетки. Далее наша система вырабатывает антитела на этот конкретный антиген. Но "суперантигены" делают это еще до прикрепления, что вызывает массовый, скорее хаотичный ответ, который не атакует этот токсин напрямую.

Суперантиген заходит как бы сбоку, поэтому он способен связываться со многими, действительно многими клетками. Активация 20-30% ваших Т-лимфоцитов одновременно. Это выглядит безумно,

– рассказал Моше Ардити, доктор-педиатр и инфекционист из Медицинского Центра Седар-Синай в Лос-Анджелесе.

Именно Ардити заметил связь MIS-C не с болезнью Кавасаки, а с токсическим шоком. Поэтому он сформировал команду, которая включала Ивет Бахар, вычислительного биолога из Школы медицины Университета Питтсбурга. Лаборатория Бахар нашла сходство между белком шипа SARS-CoV-2, благодаря которому вирус попадает в клетку и токсином стафилококка.

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"Такой уровень сходства в последовательности и структуре с бактериальным токсином говорит нам, что сегмент шипа имеет схожее поведение", – рассказала ученая The Atlantic. Весной Бахар, Ардити и другие показали, что дети с MIS-C имеют повышенное количество Т-клеток, как и в случае с токсичным шоковым состоянием.

Почти одновременно к такому же выводу пришли и исследователи во Франции.

Не только детская опасность

Если окажется, что белок из коронавируса действительно является суперантигеном, то это опасность для более широкого круга людей, не ограниченного детьми. Затем мы увидим что-то похожее на токсический шок чаще. Если честно, существует и взрослая версия MIS-C, названная MIS-A (мультисистемный воспалительный синдром у взрослых – 24).

Но пока нет информации, насколько часто он встречается.

Возможно, "длинный COVID" или другие аутоиммунные заболевания связаны с суперантигенами,

– сказал иммунолог Майкл Голдман из Свободного университета Брюсселя.

Впрочем, не все ученые уверены, что белок шипа SARS-CoV-2 сам способен вызвать болезнь суперантигенов.



В редких случаях, к токсическому шоку приводит использование тампонов / Фото The Conversation

Голдман аргументирует, что токсический шок начинается через несколько дней после бактериальной инфекции, тогда как MIS-C нужно несколько недель после того, как ребенок подхватит коронавирус. И то, дети обычно имеют лишь слабые симптомы или вообще болезнь протекает бессимптомно. Поэтому, по мнению врача, "другой механизм также играет роль".

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Возможно, тело создает молекулу в ответ на заражение ковидом. А эта молекула, в свою очередь, превращается в суперантиген. Что касается отложенных проявлений детской болезни, то и здесь исследователи считают, что нашли правильную тропу. Лаэль Йонкер, пульмонолог и педиатр в общем госпитале Массачусетса, вместе с коллегами, нашли некоторые доказательства.

Они говорят – но не доказывают – чтоХорошо установлено, что коронавирус можно найти в испражнениях людей в течение некоторого времени. Но образцы, взятые у детей из MIS-C показывают присутствие белка

Если такие дети имеют негерметичный орган, то это объясняет долговременные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это еще известно как "дырявый кишечник", когда из него в кровь попадают молекулы. Таким образом, возможно, туда попадают и белки шипа. Йонкер попробовала давать больным мультисистемным синдромом специальные лекарства, которые обычно используют против целиакии.

Целиакия Аутоиммунное заболевание тонкого кишечника преимущественно у детей из-за генетической предрасположенности. Больные жалуются на хронические запоры, диарею, боль в животе. Люди с целиакией категорически не переносят глютен (есть в злаках), потому что тогда их иммунная система атакует стенки тонкого кишечника.

"Он был очень болен. Раньше лечили стандартно, стероидами, но симптомы возвращались снова и снова", – рассказала об одном пациенте Йонкер. Ребенку дали ларазотид, лечение против целиакии и ей стало лучше, и теперь медицинская команда готовит по этому поводу формальное исследование.

Тем временем Ардити доказал в своей лаборатории, что моноклональные антитела (те, которыми лечили ковид у Трампа – 24) блокируют вирус от инфицирования клеток, атакуя суперантиген в составе SARS-CoV-2. Относительно лечения токсического шока, этот способ пока считается экспериментальным. Он уже подал на это патент и ждет на интерес от фарминдустрии.

Несмотря на глобальный тренд по отказу от масок, тестирования и изоляции, дети до 12 лет – в зоне риска. Поскольку еще не получили и первой дозы вакцины.