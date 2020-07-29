В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко о том, что он переболел COVID-19. Ничего, говорят, не знали. Между тем Путин, как известно, дважды лично встречался с президентом Беларуси в июне.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, как сообщает ТАСС , прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о его инфицировании коронавирусом.

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Путин и Лукашенко лично встречались в июне дважды:

24 июня на параде ко "Дню Победы" в Москве,

30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

Во вторник, 28 июля, Александр Лукашенко во время посещения воинской части внутренних войск МВД заявил, что был инфицирован коронавирусом . Но, мол, перенес болезнь бессимптомно – "на ногах".

"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрилась перенести коронавирус. Такой вывод вчера сделали врачи", – признался Лукашенко (ранее он всегда говорил, что коронавирус – не беда, и 97% белорусов так его и переносят, без симптомов).

"Нам об этом не было известно", – сказал спикер Кремля Песков по этому поводу. Но в то же время призвал за Путина не волноваться: " У нашего президента со здоровьем все нормально ".



Объятия Путина и Лукашенко 30 июня попали на видео / Скриншот