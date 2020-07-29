Коронавирус у Лукашенко: Путин дважды встречался с ним в июне и ничего не знал о болезни
В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко о том, что он переболел COVID-19. Ничего, говорят, не знали. Между тем Путин, как известно, дважды лично встречался с президентом Беларуси в июне.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, как сообщает ТАСС, прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о его инфицировании коронавирусом.
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Путин и Лукашенко лично встречались в июне дважды:
- 24 июня на параде ко "Дню Победы" в Москве,
- 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.
Во вторник, 28 июля, Александр Лукашенко во время посещения воинской части внутренних войск МВД заявил, что был инфицирован коронавирусом. Но, мол, перенес болезнь бессимптомно – "на ногах".
"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрилась перенести коронавирус. Такой вывод вчера сделали врачи", – признался Лукашенко (ранее он всегда говорил, что коронавирус – не беда, и 97% белорусов так его и переносят, без симптомов).
"Нам об этом не было известно", – сказал спикер Кремля Песков по этому поводу. Но в то же время призвал за Путина не волноваться: "У нашего президента со здоровьем все нормально".
Объятия Путина и Лукашенко 30 июня попали на видео / Скриншот