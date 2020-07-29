У Кремлі відреагували на заяву Лукашенка про те, що він перехворів на COVID-19. Нічого, кажуть, не знали. Тим часом Путін, як відомо, двічі особисто зустрічався з президентом Білорусі у червні.

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, як повідомляє ТАСС, прокоментував заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про його інфікування коронавірусом.

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Путін і Лукашенко особисто зустрічалися у червні двічі:

24 червня на параді до "Дня Перемоги" в Москві,

30 червня на відкритті Ржевського меморіалу радянському солдатові.

У вівторок, 28 липня, Олександр Лукашенко під час відвідування військової частини внутрішніх військ МВС заявив, що був інфікованим коронавірусом. Але, мовляв, переніс хворобу безсимптомно – "на ногах".

"Ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий висновок вчора зробили лікарі", – зізнався Лукашенко (раніше він завжди говорив, що коронавірус – не біда, і 97% білорусів так його й переносять, без жодних симптомів).

"Нам про це не було відомо", – сказав речник Кремля Пєсков із цього приводу. Але водночас закликав за Путіна не хвилюватися: "У нашого президента зі здоров'ям все нормально".



Обійми Путіна та Лукашенка 30 червня потрапили на відео / Скриншот

Зауважимо, що Білорусь досі прозвітувала про 67,5 тисячі випадків інфікування та 543 померлих. Для порівняння, в Україні ці показники відповідно такі: 66,5 і 1629.