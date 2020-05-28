COVID-19 на Львовщине: карантин могут не ослабить в ближайшее время – причина

Во Львовской области зафиксировали антирекорд новых случаев заболевания COVID-19. Поэтому местная власть предполагает, что карантин в ближайшее время не ослабят, как планировали это сделать накануне.

Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Тарас Грень. Он отметил, что решение об ослаблении карантина будут принимать завтра.

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"В прошлую пятницу у нас была комиссия ТЕБтНС, которая продолжила карантинные мероприятия до 29 числа, то есть до завтра", - напомнив заместитель председателя ЛОГА.

Однако завтра, в первой половине дня, еще раз соберемся и примем решение. Очевидно, что такой если всплеск будет продолжаться дальше – ослабление карантина мы не введем,

– заверил Грень.

Согласно данным Минздрава, есть 3 показателя, при наличии которых можно ослаблять карантинные ограничения:

инцидентность, а это когда количество новых случаев COVID-19 за последнюю неделю составляет менее, чем 12 больных на 100 тысяч населения;

загруженность коек в больницах меньше, чем 50%;

охват тестированием не ниже уровня инцидентности.

Тарас Грень объяснил, что на Львовщине в норме только 2 показателя. "Если мы говорим о количестве койко-мест и проведенных тестированиях, то мы укладываемся в эти показатели, это позитивные вещи. Однако инцидентность, по состоянию на сегодня, это показатель примерно 15,08 – а это исключает ослабление карантина", – сказал заместитель председателя ЛОГА.

Справка. Во Львовской области по состоянию на 28 мая 2020 года, выявили 70 новых случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки 5 человек скончались от осложнений, вызванных недугом.

Почему на Львовщине зафиксировали антирекорд больных

Заместитель председателя ЛОГА также отметил, что наиболее весомой причиной такого антипоказателя является несоблюдение правил карантинных ограничений. "Наши люди уже расслабились. Они устали от карантина и неподобающе принимают меры защиты. Это правда", - сказал Грень.



Данные о больных COVID-19 на Львовщине / Фото Львовский городской совет