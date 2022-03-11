COVID-19 никуда не отступил, поэтому всех, кто еще не получил вакцину, призывают это сделать. Украинцы, которые из-за войны выехали за границу, тоже могут без проблем сделать прививку.

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Вакцина за границей

Каждый украинец, выехавший за границу, сможет получить прививку от COVID-19. Во всех странах есть выбор между вакцинами, поэтому каждый сможет выбрать ту, которую хочет.

С собой нужно иметь загранпаспорт и заполнить анкету в центре вакцинации. С перечнем вакцин, контактами и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по ссылке на странице Минздрава.

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