COVID-19 нікуди не відступив, тому усіх, хто ще не отримав вакцину, закликають це зробити. Українці, які через війну виїхали за кордон, теж можуть без проблем зробити щеплення.

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Вакцина за кордоном

Кожен українець, який виїхав за кордон, зможе отримати щеплення від COVID-19. У всіх країнах є вибір між вакцинами, тому кожен зможе обрати ту, яку хоче.

З собою потрібно мати закордонний паспорт та заповнити анкету в центрі вакцинації. З переліком вакцин, контактами та переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням на сторінці МОЗ.

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