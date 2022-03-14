COVID-19 не исчез: ВОЗ считает, что война в Украине может ухудшить пандемию

Всемирная организация здравоохранения в воскресенье, 13 марта, заявила об обеспокоенности тем, что война в Украине может усугубить пандемию COVID-19.

По этой причине ВОЗ пытается сделать большее для ограничения распространения инфекционных заболеваний.

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Хотя заболеваемость в регионе уменьшилась по сравнению с предыдущей неделей, но существует значительный риск более серьезного течения заболевания и смерти из-за низкого уровня вакцинации в Украине. В ВОЗ сообщили, что среди более 2 миллионов бежавших из страны в соседние районы – регионы с низким уровнем вакцинации.

По данным Our World In Data, уровень вакцинации от COVID-19 в Украине составляет около 34%, а в соседней Молдове – около 29%.

С 3 по 9 марта в Украине и соседних странах зафиксирован 791021 новый случай заболевания и 8012 новых случаев смерти, говорится в отчете ВОЗ, опубликованном в воскресенье.