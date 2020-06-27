У свіжому випуску "Голосу Америки" за 26 червня – у США зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження COVID-19. Майже 40 тисяч американців отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Через стрімке зростання захворюваності Техас і Флорида вже призупинили зняття карантинних обмежень.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:

Конгрессмены США предлагают расширить санкции против "Северного потока-2". Девять законодателей подали на рассмотрение Конгресса новый законопроект, направленный против достройки трубопровода.

Россия и Китай – среди крупнейших нарушителей прав человека, так как правительства этих стран не делают достаточно усилий, чтобы преодолеть проблему. Об этом говорится в ежегодном отчете Госдепа США.

В Калифорнии открылся спортзал с изолирующими кубами для посетителей, чтобы они могли сохранять социальную дистанцию во время тренировок.