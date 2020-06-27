У свіжому випуску "Голосу Америки" за 26 червня – у США зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження COVID-19. Майже 40 тисяч американців отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Через стрімке зростання захворюваності Техас і Флорида вже призупинили зняття карантинних обмежень.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

Конгресмени США пропонують розширити санкції проти "Північного потоку-2". Дев'ять законодавців подали на розгляд Конгресу новий законопроєкт, спрямований проти добудови трубопроводу.

Росія і Китай – серед найбільших порушників прав людини, тому що уряди цих країн не роблять достатньо зусиль, аби подолати проблему. Про це йдеться у щорічному звіті Держдепу США.

В Каліфорнії відкрився спортзал з ізолюючими кубами для відвідувачів, щоб вони могли зберігати соціальну дистанцію під час тренувань.