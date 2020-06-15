Владимир Зеленский приезжает в Офис Президента, несмотря на то, что у его жены Елены диагностировали коронавирус. Ранее глава государства сообщил, что переходит на особый режим работы.

Президент ездит на работу в ОПУ

Зеленский однако придерживается социальной дистанции, а все совещания и переговоры проводит по телефону. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде".

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Президент Украины Владимир Зеленский посещает Офис, поскольку он не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из Офиса,

– сказала Мендель.

Также Мендель отметила, что Зеленский отменил все поездки в регионы. Сам глава государства чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тесты на коронавирус, результаты пока отрицательные.

Что известно о коронавирусе у Елены Зеленской

12 июня стало известно, что в жены президента Елены Зеленской лабораторно подтвердили COVID-19.

Первая леди сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.

После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы.

В чем заключается особый режим работы в Зеленского

Президент Украины ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры.

Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режиме.

Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни отменяются.

Отменяется участие в массовых мероприятиях, рабочие поездки за пределы столицы Украины.

Круг лиц, с которыми президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников.

Обратите внимание! В Офисе Президента отметили, что исключения из этого протокола возможны лишь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая потребует немедленного реагирования со стороны главы государства.