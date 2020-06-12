У жены Владимира Зеленского Елены обнаружили коронавирус. Поэтому и президенту Украины могут прописать особый режим работы.

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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"Вопрос изоляции президента прописан в постановлении Кабмина, но нужно понимать, что у него регулярно будут брать тесты. Это первое лицо, принимающее ключевые решения для государства. Эпидемиологи могут прописать определенный режим работы, чтобы соблюдая эпидемическую безопасность, продолжать работу и выполнять свои обязанности", – заявил Виктор Ляшко.

Он также добавил, что "в той или иной степени изоляция будет".

"Сейчас президент и так много работает в режиме онлайн, проводит много селекторных совещаний онлайн. Я думаю, что там не особо изменится график онлайн-встреч", – убежден Ляшко.

Что до Елены Зеленской, то Ляшко заявил, что пока с ней не контактировал.

"Ко мне обращались эпидемиологи, спрашивали детали, как организовать процесс, амбулаторное лечение, самоизоляцию. Это вся информация, которой я владею. Сейчас я непосредственно не контактировал с первой леди", – заявил главный санитарный врач.

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