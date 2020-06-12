У дружини Володимира Зеленського Олени виявили коронавірус. Через це і Президенту України прописали особливий режим роботи.

Згідно з Конституцією, Президент не може нікому делегувати свої повноваження. Ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були. Саме тому ухвалено спеціальний протокол режиму роботи Президента Зеленського, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам. Про це йдеться в повідомленні Офісу Президента.

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Президент України щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди.

Він обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим.

Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з Главою держави, на найближчі дні виключаються.

Виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України.

Коло осіб, з якими Президент спілкується особисто, звужується до охорони та найближчих помічників.

"Винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку Глави держави відповідно до його конституційних повноважень", – відзначили в ОП.

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