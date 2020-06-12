Зеленський перейде на особливий режим роботи після виявлення коронавірусу у дружини
У дружини Володимира Зеленського Олени виявили коронавірус. Через це і Президенту України прописали особливий режим роботи.
Згідно з Конституцією, Президент не може нікому делегувати свої повноваження. Ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були. Саме тому ухвалено спеціальний протокол режиму роботи Президента Зеленського, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам. Про це йдеться в повідомленні Офісу Президента.
Важливо В Олени Зеленської коронавірус: що відомо
Яким буде особливий режим роботи в Зеленського
- Президент України щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди.
- Він обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим.
- Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з Главою держави, на найближчі дні виключаються.
- Виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України.
- Коло осіб, з якими Президент спілкується особисто, звужується до охорони та найближчих помічників.
"Винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку Глави держави відповідно до його конституційних повноважень", – відзначили в ОП.
Коронавірус в Олени Зеленської: головне
- Дружина Президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Вона почувається добре і не має виражених симптомів хвороби.
- Зараз Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів родини.
- Володимир Зеленський і діти також пройшли тестування, їх результати негативні.
- Напередодні Володимир Зеленський заявляв, що хотів заразитися на коронавірус. Він намагався в такий спосіб показати, що робить хвороба.. Але від цієї ідеї відмовився.