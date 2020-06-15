Володимир Зеленський приїжджає в Офіс Президента, незважаючи на те, що у його дружини Олени діагностували коронавірус. Раніше глава держави повідомив, що переходить на особливий режим роботи.

Президент їздить на роботу в ОПУ

Зеленський, проте, дотримується соціальної дистанці, а всі наради та переговори проводить телефоном. Про це повідомила речниця президента Юлія Мендель в коментарі "Українській правді".

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Президент України Володимир Зеленський відвідує Офіс, оскільки він не може делегувати повноваження, а деякі з його функцій можна виконувати лише з Офісу,

– сказала Мендель.

Також Мендель зазначила, що Зеленський скасував усі поїздки до регіонів. Сам глава держави почувається добре і щодня здає тести на коронавірус, результати поки – негативні.

Що відомо про коронавірус в Олени Зеленської

12 червня стало відомо, що в дружини президента Олени Зеленської лабораторно підтвердили COVID-19.

Перша леді повідомила, що почувається добре і перебуває на амбулаторному лікуванні в ізоляції від інших членів сім'ї.

Після цього Зеленський заявив, що переходить на особливий режим роботи.

У чому полягає особливий режим роботи в Зеленського

Президент України щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди.

Він обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим.

Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави, на найближчі дні скасовуються.

Скасовується участь у масових заходах, робочі поїздки за межі столиці України.

Коло осіб, з якими президент спілкується особисто, звужується до охорони та найближчих помічників.

Зверніть увагу! В Офісі Президента зазначили, що винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку глави держави.