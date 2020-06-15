COVID-19 у дружини – роботі не завада: Зеленський продовжує їздити в ОПУ
Володимир Зеленський приїжджає в Офіс Президента, незважаючи на те, що у його дружини Олени діагностували коронавірус. Раніше глава держави повідомив, що переходить на особливий режим роботи.
Президент їздить на роботу в ОПУ
Зеленський, проте, дотримується соціальної дистанці, а всі наради та переговори проводить телефоном. Про це повідомила речниця президента Юлія Мендель в коментарі "Українській правді".
До теми Олена Зеленська захворіла на коронавірус: що відомо про першу леді України
Президент України Володимир Зеленський відвідує Офіс, оскільки він не може делегувати повноваження, а деякі з його функцій можна виконувати лише з Офісу,
– сказала Мендель.
Також Мендель зазначила, що Зеленський скасував усі поїздки до регіонів. Сам глава держави почувається добре і щодня здає тести на коронавірус, результати поки – негативні.
Що відомо про коронавірус в Олени Зеленської
- 12 червня стало відомо, що в дружини президента Олени Зеленської лабораторно підтвердили COVID-19.
- Перша леді повідомила, що почувається добре і перебуває на амбулаторному лікуванні в ізоляції від інших членів сім'ї.
- Після цього Зеленський заявив, що переходить на особливий режим роботи.
У чому полягає особливий режим роботи в Зеленського
- Президент України щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди.
- Він обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим.
- Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави, на найближчі дні скасовуються.
- Скасовується участь у масових заходах, робочі поїздки за межі столиці України.
- Коло осіб, з якими президент спілкується особисто, звужується до охорони та найближчих помічників.