COVID-19 в Украине пошел на спад: более 5 тысяч инфицированных
Источник:Минздрав
По состоянию на 17 января за сутки в Украине обнаружили 5 072 случая коронавирусной болезни. Среди заболевших 407 детей и 72 медработника.
Статистика распространения COVID-19
От осложнений коронавируса умерли 78 пациентов. Известно, что в больницы госпитализировали 1 213 людей с выраженными симптомами COVID-19. При этом выздоровевших – 2 520 больных.
Внимание Омикрон ускользает от всех антител, но не от Т – клеток: что это значит
Традиционно на выходных в стране проводят меньше тестирований на коронавирус. Так, за сутки провели 35 464 тестов, в частности:
- методом ПЦР – 14 616,
- методом ИФА – 2 240;
- экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 18608.
Коронавирус в областях: суточный показатель
- Киев – 510;
- Винницкая область – 194;
- Волынская область – 101;
- Днепропетровская область – 127;
- Донецкая область – 52;
- Житомирская область – 252;
- Закарпатская область – 133;
- Запорожская область – 18;
- Ивано-Франковская область – 492;
- Киевская область – 132;
- Кировоградская область – 82;
- Луганская область – 4;
- Львовская область – 854;
- Николаевская область – 31;
- Одесская область – 224;
- Полтавская область – 49;
- Ровенская область – 86;
- Сумская область – 189;
- Тернопольская область – 314;
- Харьковская область – 647;
- Херсонская область – 36;
- Хмельницкая область – 68;
- Черкасская область – 88;
- Черновицкая область – 344;
- Черниговская область – 45.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 3 759 530 случаев заболевания. По состоянию на 17 января выздоровели – 3 556 162 человека. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 98 361 больных.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала