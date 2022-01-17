COVID-19 в Украине пошел на спад: более 5 тысяч инфицированных

По состоянию на 17 января за сутки в Украине обнаружили 5 072 случая коронавирусной болезни. Среди заболевших 407 детей и 72 медработника.

Статистика распространения COVID-19

От осложнений коронавируса умерли 78 пациентов. Известно, что в больницы госпитализировали 1 213 людей с выраженными симптомами COVID-19. При этом выздоровевших – 2 520 больных.

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Традиционно на выходных в стране проводят меньше тестирований на коронавирус. Так, за сутки провели 35 464 тестов, в частности:

методом ПЦР – 14 616,

методом ИФА – 2 240;

экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 18608.

Коронавирус в областях: суточный показатель

Киев – 510;

Винницкая область – 194;

Волынская область – 101;

Днепропетровская область – 127;

Донецкая область – 52;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 133;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 492;

Киевская область – 132;

Кировоградская область – 82;

Луганская область – 4;

Львовская область – 854;

Николаевская область – 31;

Одесская область – 224;

Полтавская область – 49;

Ровенская область – 86;

Сумская область – 189;

Тернопольская область – 314;

Харьковская область – 647;

Херсонская область – 36;

Хмельницкая область – 68;

Черкасская область – 88;

Черновицкая область – 344;

Черниговская область – 45.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 3 759 530 случаев заболевания. По состоянию на 17 января выздоровели – 3 556 162 человека. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 98 361 больных.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала