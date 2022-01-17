COVID-19 в Украине пошел на спад: более 5 тысяч инфицированных

17 января 2022 , 08:24
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Источник:

Минздрав

По состоянию на 17 января за сутки в Украине обнаружили 5 072 случая коронавирусной болезни. Среди заболевших 407 детей и 72 медработника.

Статистика распространения COVID-19

От осложнений коронавируса умерли 78 пациентов. Известно, что в больницы госпитализировали 1 213 людей с выраженными симптомами COVID-19. При этом выздоровевших – 2 520 больных.

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Традиционно на выходных в стране проводят меньше тестирований на коронавирус. Так, за сутки провели 35 464 тестов, в частности:

  • методом ПЦР – 14 616,
  • методом ИФА – 2 240;
  • экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 18608.

Коронавирус в областях: суточный показатель

  • Киев – 510;
  • Винницкая область – 194;
  • Волынская область – 101;
  • Днепропетровская область – 127;
  • Донецкая область – 52;
  • Житомирская область – 252;
  • Закарпатская область – 133;
  • Запорожская область – 18;
  • Ивано-Франковская область – 492;
  • Киевская область – 132;
  • Кировоградская область – 82;
  • Луганская область – 4;
  • Львовская область – 854;
  • Николаевская область – 31;
  • Одесская область – 224;
  • Полтавская область – 49;
  • Ровенская область – 86;
  • Сумская область – 189;
  • Тернопольская область – 314;
  • Харьковская область – 647;
  • Херсонская область – 36;
  • Хмельницкая область – 68;
  • Черкасская область – 88;
  • Черновицкая область – 344;
  • Черниговская область – 45.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 3 759 530 случаев заболевания. По состоянию на 17 января выздоровели – 3 556 162 человека. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 98 361 больных.


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Автор: Анастасія Лукашевська