Ослабление не означает, что все дозволено: причины антирекордов COVID-19
Основными причинами, что в Украине возросло количество выявления коронавируса COVID-19 за сутки являются несоблюдение карантина и увеличение тестов. Об этом в комментарии для сайта 24 канала сообщил эпидемиолог Роман Родина.
В Украине на неделе зафиксировали антирекордные показатели новых больных COVID-19, сообщает сайт 24 канала. Так, 13 июня обнаружили еще 753 случая. Общее количество заболевших сейчас составляет - 30506.
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Роман Родина / Фото Укринформ
Почему коронавирус распространяется быстро
Заведующий отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями ЦОС Роман Родина назвал причины этого роста
- Сейчас проводят больше тестов. Дошла очередь до того материала, который был отобран раньше – эти люди заболели 10-14 дней назад.
- Начались вспышки на некоторых объектах, где не соблюдают требования ограничений карантина – среди религиозных общин, детских садов и прочее. В таких закрытых заведениях инфицированный человек может контактировать с десятками других людей и потому коронавирус распространяется быстро.
Люди не придерживаются всех правил и ограничений, которые действуют в Украине. Карантин у нас не отменяли и ослабления не означает, что все дозволено, как это было до марта,
– сказал Роман Родина.
Он отметил, что в общественном транспорте во многих городах позволяют ездить стоящим пассажирам, а это очень опасно, ведь люди находятся очень близко друг от друга в течение определенного времени. Этого достаточно, чтобы заразиться.
Забыли о масках
Также Роман Родина сказал, что многие уже не носят маски или неправильно ими пользуются.
Если люди будут соблюдать все требования карантина, которые сейчас действуют на соответствующей территории и требования работы заведений, которые уже открылись, то мы будем наблюдать уменьшение заболеваемости,
– резюмировал эпидемиолог.
Если же случаев COVID-19 будет больше, власть возобновит жесткий карантин.
К примеру, если в Киеве возрастет показатель заболеваемости COVID-19, то городу придется вернуться к более суровым карантинным ограничениям. В столице снова могут закрыть ТРЦ и крупные магазины, прекратить работу детсадов. По состоянию на 13 июня в Киеве обнаружили 3838 инфицированных.
Напомним, 12 июня было подтверждено 683 новых случая инфицирования, 11 июня – 689 случаев, 10 июня – 525 случаев.