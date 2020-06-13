Основными причинами, что в Украине возросло количество выявления коронавируса COVID-19 за сутки являются несоблюдение карантина и увеличение тестов. Об этом в комментарии для сайта 24 канала сообщил эпидемиолог Роман Родина.

В Украине на неделе зафиксировали антирекордные показатели новых больных COVID-19, сообщает сайт 24 канала. Так, 13 июня обнаружили еще 753 случая. Общее количество заболевших сейчас составляет - 30506.

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Роман Родина / Фото Укринформ

Почему коронавирус распространяется быстро

Заведующий отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями ЦОС Роман Родина назвал причины этого роста

Сейчас проводят больше тестов. Дошла очередь до того материала, который был отобран раньше – эти люди заболели 10-14 дней назад. Начались вспышки на некоторых объектах, где не соблюдают требования ограничений карантина – среди религиозных общин, детских садов и прочее. В таких закрытых заведениях инфицированный человек может контактировать с десятками других людей и потому коронавирус распространяется быстро.

Люди не придерживаются всех правил и ограничений, которые действуют в Украине. Карантин у нас не отменяли и ослабления не означает, что все дозволено, как это было до марта,

– сказал Роман Родина.

Он отметил, что в общественном транспорте во многих городах позволяют ездить стоящим пассажирам, а это очень опасно, ведь люди находятся очень близко друг от друга в течение определенного времени. Этого достаточно, чтобы заразиться.

Забыли о масках

Также Роман Родина сказал, что многие уже не носят маски или неправильно ими пользуются.

Если люди будут соблюдать все требования карантина, которые сейчас действуют на соответствующей территории и требования работы заведений, которые уже открылись, то мы будем наблюдать уменьшение заболеваемости,

– резюмировал эпидемиолог.

Если же случаев COVID-19 будет больше, власть возобновит жесткий карантин.

К примеру, если в Киеве возрастет показатель заболеваемости COVID-19, то городу придется вернуться к более суровым карантинным ограничениям. В столице снова могут закрыть ТРЦ и крупные магазины, прекратить работу детсадов. По состоянию на 13 июня в Киеве обнаружили 3838 инфицированных.

Напомним, 12 июня было подтверждено 683 новых случая инфицирования, 11 июня – 689 случаев, 10 июня – 525 случаев.