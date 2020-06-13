Основними причинами того, що в Україні зросла кількість виявлення коронавірусу COVID-19 за добу є недотримання карантину та збільшення тестів. Про це у коментарі для сайту 24 каналу повідомив епідеміолог Роман Родина.

В Україні на тижні зафіксували антирекордні показники нових хворих на COVID-19, повідомляє сайт 24 каналу. Так, 13 червня виявили ще 753 випадки. Загальна кількість хворих наразі становить – 30 506.

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Роман Родина / Фото Укрінформ

Чому коронавірус поширюється швидко

Завідуючий Відділу епіднагляду за інфекційними хворобами ЦГЗ Роман Родина назвав причини цього зростання

Зараз проводять більше тестів. Дійшла черга до того матеріалу, який був відібраний раніше – ці люди захворіли 10-14 днів тому. Почались спалахи на деяких об’єктах, де не дотримуються вимог обмеження карантину – серед релігійних громад, дитячі садочки тощо. В таких закритих закладах інфікована людина може контактувати з десятками інших людей й тому коронавірус поширюється швидко.

Люди не дотримуються всіх правил та обмежень, які діють в Україні. Карантин у нас не скасовували й послаблення не означає, що все дозволено, як це було до березня,

– сказав Роман Родина.

Він наголосив на тому, що в громадському транспорті у багатьох містах дозволяють їздити стоячим пасажирам, а це дуже небезпечно, адже люди знаходяться дуже близько один від одного протягом певного часу. Цього достатньо аби заразитися.

Забули про маски

Також Роман Родина сказав, що багато хто вже не носить маски або неправильно ними користується.

Якщо люди будуть дотримуватися всіх вимог карантину, які зараз діють на відповідній території й вимог роботи закладів, які вже відкрилися, то ми будемо спостерігати зменшення захворюваності,

– резюмував епідеміолог.

Якщо ж випадків COVID-19 буде більше, влада відновить жорсткий карантин.

До прикладу, якщо у Києві зросте показник захворюваності на COVID-19, то місту доведеться повернутися до суворіших карантинних обмежень. У столиці знову можуть закрити ТРЦ та великі магазини, припинити роботу дитсадків. Станом на 13 червня у Києві виявили 3 838 інфікованих.

Нагадаємо, 12 червня в Україні було підтверджено 683 нових випадки інфікування, 11 червня – 689 випадків, 10 червня – 525 випадків.