Правительство продлило карантин в Украине до конца года

Правительство продлило карантин из-за COVID-19 до 31 декабря 2022 года. Чрезвычайное состояние, связанное с интенсивным распространением коронавируса, продолжается.

Так, правительство продлило режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до 31 декабря 2022 года.

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Карантин продлится до конца 2022 года

Карантин, связанный с распространением вируса, тоже продлили до конца этого года.

Продлен режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 г. для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины путем внесения изменений в распоряжение КМУ от 25.03.2020 № 338 "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации". Продлен карантин до 31 декабря 2022 года на всей территории Украины,

– говорится в сообщении.

Правила карантина во время военного положения

Полномасштабная война россии против Украины повлияла на противоэпидемические меры. Во время военного положения в регионах Украины не применяются уровни эпидопасности. Масочный режим не обязателен, но остается рекомендованным.

Также теперь не нужно иметь COVID-сертификат, чтобы передвигаться между регионами, посещать рестораны, заведения культуры, спортзалы и т.д. Работников, непривитых против коронавируса, тоже не отстраняют от работы.

При этом в Минздраве призывают не создавать дополнительной нагрузки на врачей, у которых из-за российской агрессии добавилось работы. В ведомстве просят беречься, избегать скоплений людей и не пренебрегать ношением маски. Также в Украине до сих пор можно вакцинироваться от COVID-19.

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