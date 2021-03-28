Во время разгара пандемии коронавируса в Барселоне устроили рок-концерт на 5 тысяч человек. Перед тем всех присутствующих протестировали на COVID-19, а в дальнейшем за ними будут наблюдать.

Цель эксперимента – выяснить, повлияет ли концерт на увеличение количества больных. Читайте также "Если не увидим изменения": в Польше из-за тяжелой эпидемии могут ввести комендантский час Как проходил эксперимент Посетители могли приобрести билет за 23 – 28 евро. В эту стоимость уже была включена цена теста на коронавирус и маски для лица. Утром все сделали быстрый тест на антиген в специальных пунктах.

в специальных пунктах. Результат теста испанцы получили через 10 – 15 минут в мобильном приложении.

Во время концерта люди могли свободно передвигаться, то есть не соблюдать социальную дистанцию . Однако маски можно было снять только в специальных местах во время еды.

. Однако маски можно было снять только в специальных местах во время еды. Теперь за посетителями концерта будут наблюдать в течение 30 дней. Хотят сравнить количество заражений среди посетителей с общим количеством. Это уже не первый похожий эксперимент в Испании Мероприятие поддержали местные власти и Фонд борьбы со СПИДом и инфекционными болезнями в Барселоне. Дело в том, что в декабре 2020 года подобный концерт уже устраивали. Тогда в нем приняли участие 3500 человек. Фонд исследовал, что защитные маски предотвратили заражение на концерте даже без соблюдения дистанции. Обратите внимание! Согласно данным СНБО, с начала пандемии в Испании выявили более 3,2 миллиона больных коронавирусом. Из них около 75 тысяч человек скончались. Концерт в Испании / Фото Associated Press: