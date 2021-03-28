Мета експерименту – з'ясувати, чи вплине концерт на збільшення кількості хворих.

Читайте також "Якщо не побачимо зміни": у Польщі через важку епідемситуацію можуть ввести комендантську годину

Захід підтримала місцева влада і Фонд боротьби зі СНІДом та інфекційними хворобами в Барселоні. Річ у тім, що в грудні 2020 року подібний концерт вже влаштовували. Тоді у ньому взяли участь 3500 людей. Фонд дослідив, що захисні маски запобігли зараженню на концерті навіть без дотримання дистанції.

Зверніть увагу! Відповідно до даних РНБО, від початку пандемії в Іспанії виявили понад 3,2 мільйона хворих на коронавірус. З них близько 75 тисяч людей померли.

Концерт в Іспанії / Фото Associated Press: