Специальный медицинский автомобиль "ГАЗон NEXT" принадлежал Тихвинской больнице. Машина стояла на больничном проезде.
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Автомобиль угнали неизвестные
Однако мобильный пункт вакцинации исчез в ночь с 13 на 14 ноября. Стоимость машины – около 4 миллионов рублей.
Интересно, что машина оборудована системой слежения, однако пока ее найти не могут. Российская полиция возбудила уголовное дело и ищет украденный фургон.
Стоимость автомобиля – 4 миллиона рублей / Фото с телеграм-канала Baza
Ранее Путин просит "Большую двадцатку" признать российскую вакцину
Что известно о ситуации с коронавирусом в России
- По состоянию на 17 ноября в России выявили более 9 миллионов 27 тысяч случаев коронавируса.
- Летальных исходов – более 254 тысяч.
- За последние сутки коронавирус диагностировали у более 35 тысяч человек.