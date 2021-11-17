Специальный медицинский автомобиль "ГАЗон NEXT" принадлежал Тихвинской больнице. Машина стояла на больничном проезде.

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Автомобиль угнали неизвестные

Однако мобильный пункт вакцинации исчез в ночь с 13 на 14 ноября. Стоимость машины – около 4 миллионов рублей.

Интересно, что машина оборудована системой слежения, однако пока ее найти не могут. Российская полиция возбудила уголовное дело и ищет украденный фургон.

В Росії викрали мобільний пункт вакцинації
Стоимость автомобиля – 4 миллиона рублей / Фото с телеграм-канала Baza

Ранее Путин просит "Большую двадцатку" признать российскую вакцину

Что известно о ситуации с коронавирусом в России

  • По состоянию на 17 ноября в России выявили более 9 миллионов 27 тысяч случаев коронавируса.
  • Летальных исходов – более 254 тысяч.
  • За последние сутки коронавирус диагностировали у более 35 тысяч человек.