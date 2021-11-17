Специальный медицинский автомобиль "ГАЗон NEXT" принадлежал Тихвинской больнице. Машина стояла на больничном проезде.

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Автомобиль угнали неизвестные

Однако мобильный пункт вакцинации исчез в ночь с 13 на 14 ноября. Стоимость машины – около 4 миллионов рублей.

Интересно, что машина оборудована системой слежения, однако пока ее найти не могут. Российская полиция возбудила уголовное дело и ищет украденный фургон.



Стоимость автомобиля – 4 миллиона рублей / Фото с телеграм-канала Baza

Обратите внимание! Несмотря на большую стоимость, мобильный пункт вакцинации не был даже застрахован, а на парковке, где он стоял, не было видеонаблюдения.

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