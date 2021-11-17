Спеціальний медичний автомобіль "ГАЗон NEXT" належав Тихвінській лікарні. Машина стояла на лікарняному проїзді.
До теми У росіян, які захворіли після щеплення, анулюють COVID-сертифікат
Автомобіль викрали невідомі
Проте мобільний пункт вакцинації зник у ніч з 13 на 14 листопада. Вартість машини – близько 4 мільйонів рублів.
Цікаво, що автівка обладнана системою стеження, проте поки що її знайти не можуть. Російська поліція порушила кримінальну справу та шукає поцуплений фургон.
Вартість автівки – 4 мільйони рублів / Фото з телеграм-каналу Baza
Раніше Путін просить "Велику двадцятку" визнати російську вакцину
Що відомо про ситуацію з коронавірусом в Росії
- Станом на 17 листопада в Росії виявили понад 9 мільйонів 27 тисяч випадків коронавірусу.
- Летальних випадків – більше ніж 254 тисячі.
- За останню добу коронавірус діагностували у понад 35 тисяч осіб.