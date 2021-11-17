Спеціальний медичний автомобіль "ГАЗон NEXT" належав Тихвінській лікарні. Машина стояла на лікарняному проїзді.

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Автомобіль викрали невідомі

Проте мобільний пункт вакцинації зник у ніч з 13 на 14 листопада. Вартість машини – близько 4 мільйонів рублів.

Цікаво, що автівка обладнана системою стеження, проте поки що її знайти не можуть. Російська поліція порушила кримінальну справу та шукає поцуплений фургон.

Вартість автівки – 4 мільйони рублів / Фото з телеграм-каналу Baza

Зверніть увагу! Незважаючи на велику вартість, мобільний пункт вакцинації не був навіть застрахований, а на парковці, де він стояв, не було відеоспостереження.

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