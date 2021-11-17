Спеціальний медичний автомобіль "ГАЗон NEXT" належав Тихвінській лікарні. Машина стояла на лікарняному проїзді.

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Автомобіль викрали невідомі

Проте мобільний пункт вакцинації зник у ніч з 13 на 14 листопада. Вартість машини – близько 4 мільйонів рублів.

Цікаво, що автівка обладнана системою стеження, проте поки що її знайти не можуть. Російська поліція порушила кримінальну справу та шукає поцуплений фургон.

В Росії викрали мобільний пункт вакцинаціїВартість автівки – 4 мільйони рублів / Фото з телеграм-каналу Baza

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Що відомо про ситуацію з коронавірусом в Росії

  • Станом на 17 листопада в Росії виявили понад 9 мільйонів 27 тисяч випадків коронавірусу.
  • Летальних випадків – більше ніж 254 тисячі.
  • За останню добу коронавірус діагностували у понад 35 тисяч осіб.