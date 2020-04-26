COVID-19 изменил рынок труда в Украине: на что стоит обратить внимание

За время карантина рынок труда изменился до неузнаваемости. Большинство украинцев вынуждены работать дома, некоторые вообще потеряли работу. Уменьшилось и количество открытых вакансий. А новые предложения, которые сейчас появляются, получили значительные трансформации.

Как к ним приспособиться – узнавали журналисты 24 канала.

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На карантине следует научиться работать дома. На сайтах поиска работы количество вакансий на дистанционную работу выросло вдвое.

Пользуются спросом менеджеры по продажам, операторы call-центров, продавцы онлайн-магазинов. Ищут и бухгалтеров, специалистов в области маркетинга: маркетологов, таргетологов, smm-щиков, копирайтеров,

– пояснила Александра Летова, HR менеджер Work.ua.

И опросы показывают, что 70% работодателей не готовы давать работу удаленно на постоянной основе. Как сообщили в Государственном центре занятости, сильнее всего карантин ударил по сфере обслуживания, количество вакансий сократилось в разы.

Сейчас же рынок труда требует курьеров, водителей, охранников, операторов и кассиров заправок, работников сельского хозяйства и специалистов по логистике.



Безработица в Украине / Инфографика 24 канала

Руководитель управления Государственного центра занятости Елена Мельник отметила, что количество зарегистрированных безработных в Украине пока достигает 430 тысяч. Это на 36% больше, чем за соответствующий период 2019 года. На одну вакансию сейчас приходится восемь человек.

Справка. В среднем с начала карантина за день количество новых зарегистрированных безработных в Украине увеличивалось на 6 тысяч человек.

Специалисты по рекрутингу убеждены, что рынок труда уже никогда не будет таким, как в докарантинные времена. Бывший директор по персоналу Виктор Лысый считает: работники будут переходить в другие сферы, получать другие профессии.

Будет происходить уменьшение зарплаты, ведь много людей уволилось. Даже в ритейле (розничная торговля – 24 канал), который работает, 70% готовы работать за меньшие деньги,

– пояснил он.

Те, кто занимается подбором персонала, рекомендуют быть гибким и не бояться учиться, чтобы не пополнить число безработных. А также прогнозируют: пока что рынок труда будет сокращаться.