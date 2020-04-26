COVID-19 змінив ринок праці в Україні: на що варто звернути увагу

За час карантину ринок праці змінився до невпізнаваності. Більшість українців змушені працювати вдома, деякі взагалі втратили роботу. Поменшало і відкритих вакансій. А нові пропозиції, які зараз з'являються – зазнали значних трансформацій.

Як до них пристосуватися – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Важливо Як отримати соцдопомогу, якщо ви втратили роботу на карантині

На карантині слід навчитися працювати вдома. На сайтах пошуку роботи кількість вакансій на дистанційну роботу зросла удвічі.

Користуються попитом менеджери з продаж, оператори call-центрів, продавці онлайн-магазинів. Шукають і бухгалтерів, фахівців у сфері маркетингу: маркетологів, таргетологів, smm-ників, копірайтерів,

– пояснила Олександра Лєтова, HR маркетолог Work.ua.

Та опитування свідчать, що 70% роботодавців не готові давати роботу віддалено на постійній основі. Як повідомили у Державному центрі зайнятості, найболючіше карантин вдарив по сфері обслуговування, кількість вакансій скоротилася у рази.

Нині ж ринок праці потребує кур'єрів, водіїв, охоронців, операторів та касирів заправок, працівників сільського господарства і спеціалістів з логістики.



Безробіття в Україні / Інфографіка 24 каналу

Керівниця управління Державного центру зайнятості Олена Мельник зауважила, що кількість зареєстрованих безробітних в Україні наразі сягає 430 тисяч. Це на 36% більше, ніж за відповідний період 2019 року. На одну вакансію зараз припадає вісім людей.

Довідка. В середньому з початку карантину за день кількість нових зареєстрованих безробітних в Україні збільшувалася на 6 тисяч людей.

Фахівці з рекрутингу переконані, що ринок праці вже ніколи не буде таким, як у докарантинні часи. Колишній директор з персоналу Віктор Лисий вважає: працівники переходитимуть в інші сфери, здобуватимуть інші професії.

Буде відбуватися зменшення зарплати, адже багато людей вивільнилось. Навіть в рітейлі (роздрібна торгівля – 24 канал), який працює, 70% готові працювати за менші гроші,

– пояснив він.

Ті, хто займається підбором персоналу, рекомендують бути гнучким і не боятися навчатися, аби не поповнити число безробітних. А також прогнозують: поки що ринок праці скорочуватиметься.