Почему подорожал чеснок, лимоны и имбирь и при чем здесь COVID-19
Последние недели стоимость имбиря, лимона и чеснока побила все возможные рекорды. Однако цены на другие импортные продукты тоже понемногу ползут вверх. Когда цифры на ценниках начнут снижаться и кто спровоцировал увеличение стоимости импорта, журналистка 24 канала узнала у экономистов.
"Ударить" лимоном по COVID-19
Лимон больше 80 гривен за килограмм, имбирь от 250 и выше, чеснок 150. И это не самые высокие цены на эту группу продуктов. Некоторые супермаркеты реализуют имбирь по заоблачным 700 гривен за килограмм. А еще до начала карантина его продавали от 75, лимоны стоили почти 40, чеснок больше 80 гривен.
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По мнению экономиста Олега Пендзина, цены выросли прежде всего из-за увеличения ажиотажного спроса.
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У украинцев периодически возникает идея фикс относительно лечения COVID-19. Например, вдруг люди подумали, если смешать имбирь с лимоном, а сверху все это спрыснуть чесноком – получим идеальный способ борьбы с COVID-19, но это бред,
– убеждает Олег Пендзин.
Поскольку в мире нет определенных лекарств от COVID-19, то фактически применяются общие методы лечения при острых респираторных заболеваниях. Украинцы же привыкли лечить ОРВИ тем же лимоном или чесноком, в последние годы к этим народным антивирусным препаратам добавился еще и недавно экзотический для наших краев корень имбиря. Желая защитить себя и семью от инфекции, украинцы побежали в магазины и начали закупать килограммами лимоны, чеснок и имбирь. Таким образом спровоцировав ажиотажный спрос.
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"Продажи этих продуктов увеличились вдвое, поэтому бизнес бежит и на международном рынке ищет свободные партии. Однако они идут не по долгосрочным контрактам поэтому значительно дороже", – объясняет Олег Пендзин.
Повышение цен на эти товары с одной стороны вызвано как существенным увеличением спроса, так и определенным ростом курса доллара.
Экономист Борис Кушнирук добавляет, что практически все три позиции, кроме чеснока, который у нас качественно не выращивают поэтому мы его экспортируем, – это импорт. А из-за введения карантинных мер логистика импорта несколько осложнилась.
Такой рост цен неприятен, но ожидаем. Другое дело, что некоторые сети на этом хотят нажиться. Неоднократно наблюдал как цены на имбирь или лимоны в различных торговых сетях существенно отличаются. Это свидетельствует о наценке тех или иных сетей,
– говорит Борис Кушнирук.
Ситуация с "антивирусной" тройкой урегулируется тогда, когда украинцы поймут – поедание в большом количестве лимона и имбиря кроме расстройства желудка ничего не даст. Исчезнет ажиотажный спрос и цена пойдет вниз. Когда спрос высокий, а предложение низкое, автоматически растет цена – это простой закон экономики.
Сложная доставка импорта
Правда, за последние недели выросли в цене не только лимоны, имбирь и чеснок, но и большинство импортных продуктов. Объясняя почему так случилось Олег Пендзин говорит, что наш импортер – человек опытный, знающий – родному государству и НБУ доверять нельзя.
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Как объясняет экономист, только наметилась ситуация с ростом курса, а Кабмин подготовил изменения в государственный бюджет с новым макроэкономическим прогнозом, где поставил среднегодовой курс – 29,5 гривен за доллар, импортеры мгновенно в цену товара заложили новые валютные риски. Таким образом, если в начале этого года импортеры в цену товара заложили валютные риски на уровне 27 гривен за доллар, то сегодня там все 30. Вот и ответ – почему импорт подорожал. То есть это никак не связано с ростом стоимости в странах-производителях этой продукции. В странах, где бушует COVID-19 многие предприятия работают не на полную мощность, но долгосрочные контракты все же выполняются.
Понятно, что весь импорт сталкивается с курсовыми и логистическими проблемами из-за карантина. Относительно вопроса доставки продуктов, то трудно проводить переговоры, делать закупки, но о полной остановке производства речь не идет, хотя определенные проблемы и есть,
– говорит Борис Кушнирук.
В то же время, Украина небольшой потребитель импортных товаров. Дело в том, что страны ограничивают экспорт сами по себе.
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"Не только страны Евросоюза, но и Беларусь вводят ограничения на продовольственный экспорт, потому что все боятся, что не будет чем кормить своих граждан. Каждая страна заботится прежде всего о собственных людях, которым должно быть что есть", – резюмирует Олег Пендзин.
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