Такую информацию сообщили в телеграм-канале Центра противодействия дезинформации. Там подчеркнули важность воздушной тревоги и реакцию граждан на нее.
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В Центре противодействия дезинформацию просят помнить о том, что по условиям военного времени учебные сирены запрещены.
Помните, что после всех обнаруженных объектов, даже если они небольшие, включается сирена.
ЦПД сообщает, что сирену включает дежурный Центра управления, который присутствует на месте круглосуточно.
Подчеркиваем, что игнорирование воздушной тревоги приравнивается к игре в рулетку, в которой на кону – ваша жизнь.
Не испытывайте судьбу и всегда реагируйте на сирену!
– подчеркнули в ЦПД.
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