Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Центру протидії дезінформацію. Там наголосили про важливість повітряної тривоги і реакцію громадян на неї.

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Навчальні сирени іноді вмикають, щоб перевірити справність – це ФЕЙК!

У Центрі протидії дезінформацію просять пам'ятати про те, що за умовами воєнного часу навчальні сирени заборонені.

Існують об'єкти, які фіксує ППО, але через них не вмикають тривогу – це ФЕЙК!

Пам'ятайте, що після всіх виявлених об'єктів, навіть якщо вони невеликі, вмикається сирена.

Люди не встигли сховатись через те, що черговий не увімкнув повітряну тривогу – це ФЕЙК!

ЦПД повідомляє, що сирену вмикає черговий центру управління, який присутній на місці цілодобово.

Наголошуємо, що ігнорування повітряної тривоги прирівнюється до гри в рулетку, в якій на кону – ваше життя.

Не випробовуйте долю і завжди реагуйте на сирену!

– наголосили в ЦПД.

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