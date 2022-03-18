Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Центру протидії дезінформацію. Там наголосили про важливість повітряної тривоги і реакцію громадян на неї.
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У Центрі протидії дезінформацію просять пам'ятати про те, що за умовами воєнного часу навчальні сирени заборонені.
Пам'ятайте, що після всіх виявлених об'єктів, навіть якщо вони невеликі, вмикається сирена.
ЦПД повідомляє, що сирену вмикає черговий центру управління, який присутній на місці цілодобово.
Наголошуємо, що ігнорування повітряної тривоги прирівнюється до гри в рулетку, в якій на кону – ваше життя.
Не випробовуйте долю і завжди реагуйте на сирену!
– наголосили в ЦПД.
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