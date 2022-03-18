В Офісі Президента поділились попереднім зведенням за добу. З інформацією щодо кожного регіону можна ознайомитись далі.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Київщина

Сирени протягом ночі звучали по всій області. Вранці ворог обстріляв житловий сектор у Подільському районі столиці. Уламок ракети потрапив у житловий будинок, щонайменше одна людина загинула.

Найбільш гарячими точками залишаються:

Бучанський район: Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Макарів, Бородянка,

напрямок Житомирської траси,

Вишгородський район,

4 громади в Броварському районі.

Чернігівщина

Оборонні бої тривають біля Чернігова. У більшості мікрорайонів міста немає світла, води, а зв'язок – обмежений. Росіяни протягом дня та ночі обстрілювали житлові квартали міста. Дуже складна ситуація у приміських селах. Там вороги розмістили свою техніку, займаються мародерством та залякуванням.

Сумщина

В Охтирському районі та на околицях Сум тривали нічні артобстріли російської армії. В селах росіяни повиганяли людей з помешкань, займаються мародерством та нищать чуже майно. Є випадки викрадення чоловіків.

Зверніть увагу! Зранку Сумщина отримала підтвердження гуманітарних коридорів до Полтавської області з міст: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп та селищ Краснопілля і Велика Писарівка.

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Житомирщина

Декілька тривог, наразі без руйнувань та втрат.

Кіровоградська область

Ситуація спокійна.

Дніпропетровщина

Ніч була спокійною. Зранку лунали сирени тривоги.

Харківщина

У Харкові досі ліквідовують пожежу на ринку "Барабашово". При повторному обстрілі загинув рятувальник. Вогонь перекинувся на житловий сектор. У місті чутно потужні вибухи. В області тривають бої в Ізюмському, Дергачівському, Чугуївському напрямках.

Запорізька область та Волинь, Вінниччина, Закарпаття

Без суттєвих змін. Вночі було тихо.

Хмельницька область та Тернопільщина

Зранку – повітряна тривога, загалом ніч була спокійною.

Черкащина

Ситуація спокійна.

Львівщина

Ніч була неспокійною. У Львові близько 6:30 відбулися кілька вибухів. За інформацією мера Андрія Садового, ракетний обстріл ворог спрямував на авіаремонтний завод. Було запущено 6 ракет з Чорного моря, 2 з них – ППО збила. Приміщення зруйновані, за попередніми даними, жертв немає.

Полтавщина та Буковина

Ніч була тихою.

Івано-Франківщина

Ніч минула спокійно, зранку – одна тривога

Луганщина

Понад 20 житлових та інфраструктурних об'єктів зруйновано за ніч у Сєвєродонецьку та Рубіжному. В Сєвєродонецьку – будівля СБУ, водоканал, оптові бази. Вранці ворог "Градами" накрив Кремінну та Лисичанськ. Кількість жертв серед мирного населення уточнюється. Загинули щонайменше 2 осіб.

Донеччина

По всій лінії фронту на півночі та в центрі області – обстріли. Маріуполь залишається в облозі, на вулицях міста – бої. Під обстрілами опинились Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, також вогонь відкривають в районі Верхньоторецька, Новобахмутовки, Красногорівки.

Миколаївщина

На Миколаїв, Вознесенськ та Снігурівку були здійснені авіаудари, рятувальники гасять пожежі. Дані про постраждалих уточнюються. В області тривають бої.

Херсонщина

Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи. В самому обласному центрі росіяни встановили нові блокпости.

Одеська область

Була одна повітряна тривога вночі.

Як відбувалась евакуація з Маріуполя: дивіться відео