В Офисе Президента поделились предварительной сводкой за сутки. С информацией о каждом регионе – можно ознакомиться дальше.
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Киевщина
Сирены ночью звучали по всей области. Утром враг обстрелял жилищный сектор в Подольском районе столицы. Обломок ракеты попал в жилой дом, по меньшей мере, один человек погиб.
Самыми горячими точками остаются:
- Бучанский район: Ирпень, Буча, Ворзель, Гостомель, Макаров, Бородянка,
- направление Житомирской трассы,
- Вышгородский район,
- 4 общины в Броварском районе.
Черниговщина
Оборонительные бои продолжаются возле Чернигова В большинстве микрорайонов города нет света, воды, а также связь ограничена. Россияне в течение дня и ночи обстреливали жилые кварталы города. Очень сложная ситуация в пригородных селах. Там враги разместили свою технику, занимаются мародерством и устрашением.
Сумщина
В Ахтырском районе и в окрестностях Сум продолжались ночные артобстрелы российской армии. В селах россияне выгнали людей из жилищ, занимаются мародерством и уничтожают чужое имущество. Есть случаи похищения мужчин.
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Житомирщина
Несколько тревог, без разрушений и потерь.
Кировоградская область
Ситуация спокойная.
Днепропетровщина
Ночь была спокойной. Утром – тревога.
Харьковщина
В Харькове по-прежнему ликвидируют пожар на рынке "Барабашово". При повторном обстреле погиб спасатель. Огонь перекинулся на жилищный сектор. В городе слышны мощные взрывы. В области продолжаются бои в Изюмском, Дергачевском, Чугуевском направлениях.
Запорожская область и Волынь, Винницкая область, Закарпатье
Без существенных перемен. Ночью было тихо.
Хмельницкая область и Тернопольщина
Утром — воздушная тревога, ночь — спокойно.
Черкасская область
Ситуация спокойная.
Львовщина
Ночь была неспокойной. Во Львове около 6:30 произошло несколько взрывов. По информации мэра Андрея Садового, ракетные обстрелы враг направил на авиаремонтный завод. Были запущены 6 ракет с Черного моря, 2 из них ПВО сбила. Помещения разрушены, по предварительным данным, жертв нет.
Полтавщина и Буковина
Ночь была тихой.
Ивано-Франковская область
Ночь прошла спокойно, утром одна тревога.
Луганщина
Более 20 жилых и инфраструктурных объектов разрушены за ночь в Северодонецке и Рубежном. В Северодонецке – здание СБУ, водоканал, оптовые базы. Утром враг "градами" накрыл Кременную и Лисичанск. Число жертв среди мирного населения уточняется. Погибли по меньшей мере 2 человека.
Донецкая область
По всей линии фронта на севере и в центре области – обстрелы. Мариуполь остается в осаде, на улицах города – бои. Под обстрелами оказались Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, а также огонь открывают в районе Верхнеторецка, Новобахмутовки, Красногоровки.
Николаевщина
На Николаев, Вознесенск и Снегиревку были совершены авиаудары, спасатели тушат пожары. Данные о пострадавших уточняются. В области продолжаются бои.
Херсонщина
Херсонщина находится на грани гуманитарной катастрофы. В самом областном центре россияне установили новые блокпосты.
Одесская область
Была одна воздушная тревога ночью.
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