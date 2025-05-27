Сайт имел скрытую систему доступа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование и 404 Media.

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Схема ЦРУ привела к казни агентов в Иране и Китае

Чиро Сантилли заинтересовался этой темой после появления материала Reuters об американских шпионах в 2022 году.

Ему удалось найти сотни шпионских сайтов о юморе, экстремальный спорт, музыку и т.д., которые были созданы ЦРУ.

Среди них был и StarWarsWeb.net, который оформили в стиле 2010-х годов. Для фанатов сайт был страницей для ностальгии, но на самом деле он скрывал инструмент шпионской деятельности.

Сантилли узнал, чтобы зайти на защищенный канал для общения с представителями ЦРУ, надо было ввести нужный пароль в поиске на сайте.

Часть выявленных подобных ресурсов были нацелены на государства, на которые деятельность ЦРУ имела бы критическое влияние. Речь идет, например, об Иране и Китае.

В этих странах шпионские сайты таки разоблачили вместе с агентами, которых в 2011 – 2012 годах казнили.

Другие сайты были ориентированы на Францию, Германию, Испанию и Бразилию.

Расследователю удалось установить, что ЦРУ допустили ошибку, используя похожие IP-адреса. Также были и другие технические недостатки, что помогли легко обнаружить сайты.