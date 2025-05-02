Инициативу возглавил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который отметил, что Китай сейчас является главным соперником США в сферах искусственного интеллекта, квантовых технологий, а также в военном планировании, в частности относительно потенциальной агрессии против Тайваня, информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Одно из таких видео, например, демонстрирует старшего китайского чиновника, который, несмотря на годы службы, видит, как его семья живет в страхе из-за изменений в системе, в частности в результате антикоррупционной кампании в Китае. Разочарованный, он решает связаться с ЦРУ. В ролике звучит фраза: "Небо помогает тем, кто помогает себе. Твоя судьба – в твоих руках".

Другое видео изображает молодого чиновника, которого отчаялось отсутствие карьерного роста и то, что его усилия способствуют лишь продвижению начальства. Он тоже решает выйти на связь с американской разведкой.

Оба ролика содержат инструкции, как безопасно связаться с ЦРУ.

Представитель агентства отметил, что ЦРУ заинтересовано в получении информации о китайских разведывательных службах, технологии, военные и киберпрограммы, а также конфиденциальные экономические и внешнеполитические данные.

Кроме того, агентство стремится предложить китайским чиновникам альтернативный путь и надеется, что видео поощрят их к сотрудничеству.

В прошлом году ЦРУ уже публиковало текстовые инструкции на китайском, персидском и корейском языках о способах безопасной связи. По словам представителя агентства, эти инструкции охватили более 2,9 миллиона пользователей, собрав около 900 тысяч просмотров. Успех той кампании побудил к созданию новых видео.

Видео размещены на страницах спецслужбы в соцсетях, в частности в X, YouTube и мессенджере Telegram. Хотя большинство американских платформ заблокированы в Китае, местные пользователи часто находят пути для обхода "большого китайского фаервола".