Ініціативу очолив директор ЦРУ Джон Реткліфф, який наголосив, що Китай нині є головним суперником США у сферах штучного інтелекту, квантових технологій, а також у військовому плануванні, зокрема стосовно потенційної агресії проти Тайваню, інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Одне з таких відео, наприклад, демонструє старшого китайського чиновника, який, попри роки служби, бачить, як його родина живе у страху через зміни в системі, зокрема внаслідок антикорупційної кампанії в Китаї. Розчарований, він вирішує зв’язатися з ЦРУ. У ролику звучить фраза: "Небо допомагає тим, хто допомагає собі. Твоя доля – у твоїх руках".

Інше відео зображує молодого чиновника, якого зневірила відсутність кар’єрного зростання та те, що його зусилля сприяють лише просуванню начальства. Він теж вирішує вийти на зв’язок з американською розвідкою.

Обидва ролики містять інструкції, як безпечно зв’язатися з ЦРУ.

Представник агентства зауважив, що ЦРУ зацікавлене в отриманні інформації про китайські розвідувальні служби, технології, військові й кіберпрограми, а також конфіденційні економічні та зовнішньополітичні дані.

Крім того, агентство прагне запропонувати китайським чиновникам альтернативний шлях і сподівається, що відео заохотять їх до співпраці.

Минулого року ЦРУ вже публікувало текстові інструкції китайською, перською та корейською мовами щодо способів безпечного зв’язку. За словами представника агентства, ці інструкції охопили понад 2,9 мільйона користувачів, зібравши близько 900 тисяч переглядів. Успіх тієї кампанії спонукав до створення нових відео.

Відео розміщені на сторінках спецслужби у соцмережах, зокрема в X, YouTube та месенджері Telegram. Хоча більшість американських платформ заблоковані в Китаї, місцеві користувачі часто знаходять шляхи для обходу "великого китайського фаєрвола".