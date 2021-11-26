Бернс в ноябре посетил Россию. Он встретился с руководством ФСБ и внешней разведки.

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ЦРУ подозревает Россию

Бернс подчеркнул, что действия, связанные с проявлениями "Гаванского синдрома", выходят за рамки приемлемого поведения "профессиональной разведки".

Глава ЦРУ отметил, что после 4 лет расследований правительство США до сих пор не может установить причины необычных инцидентов. Однако СМИ пишут, что разведка имеет серьезные подозрения в причастности Кремля.

В ЦРУ отказались комментировать предупреждение Бернса. Посольство России в Вашингтоне тоже не прокомментировало ситуацию.

Что известно о "Гаванском синдроме"