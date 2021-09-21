Сотрудник ЦРУ обратился за медицинской помощью, поскольку почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья. В управлении сообщили, что никто не застрахован от таких атак.
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Инцидент является тревожным для американского правительства и разгневал Бернса. ЦРУ может воспринять это как прямой сигнал для директора. Говорится о том, что под угрозу могут попасть люди из личного окружения руководителя ЦРУ.
Злоумышленники узнали о секретных визитах
Работников ЦРУ атакуют не впервые. За сентябрь 2021 года это случилось дважды.
В августе по этой причине задержали визит вице-президента США Камалы Гаррис во Вьетнам. Двух членов ее команды отправили на лечение. Представители американской команды сообщили о признаках "гаванского синдрома" перед самым ее приездом.
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Ситуация в Индии опасна, поскольку график директора ЦРУ является секретным. Официальные круги США предполагают, что злоумышленники узнали о визите и спланировали нападение.
Что известно о "гаванском синдроме"
- Инциденты с "гаванским синдромом" начались в 2016 году на Кубе.
- Синдромами являются тошнота, острая головная боль, боль в ушах, усталость и бессонница. Предполагают, что это может быть за мощное микроволновое излучение.
- Похожие случаи фиксировали в России, Китае, Австрии.
- Кроме того, инцидент был и в США. Атаке подверглись работники Совета национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа. Их поразили вблизи Белого дома.