Працівник ЦРУ звернувся за медичною допомогою, оскільки відчув різке погіршення стану здоров'я. В управлінні повідомили, що ніхто не застрахований від таких атак.

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Інцидент є тривожним для американського уряду та розгнівав Бернса. ЦРУ може сприйняти це як прямий сигнал для директора. Мовиться про те, що під загрозу можуть потрапити люди з особистого оточення керівника ЦРУ.

Зловмисники дізналися про секретні візити

Працівників ЦРУ атакують не вперше. За вересень 2021 року це трапилося двічі.

У серпні з цієї причини затримали візит віцепрезидентки США Камали Гарріс до В'єтнаму. Двох членів її команди відправили на лікування. Представники американської команди повідомили про ознаки "гаванського синдрому" перед самим її приїздом.

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Ситуація в Індії є небезпечною, оскільки графік директора ЦРУ є секретним. Офіційні кола США припускають, що зловмисники дізналися про візит та спланували напад.

Що відомо про "гаванський синдром"