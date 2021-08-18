Постраждалі працюють над пов'язаними з Росією питаннями

Набір таких симптомів уперше зареєстрували в 2016 році на Кубі. Тому сидром і отримав назву "гаванського".

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Після цього дипломати скаржилися на схожу симптоматику в Китаї, Росії, Австрії та Польщі. Також повідомляли про інциденти у Вашингтоні. Однак це перший випадок виникнення такої симптоматики в країні НАТО, де розміщене американське озброєння.

За словами дипломатів, останніми місяцями вони відчували:

нудоту,

головний біль,

біль у вухах,

втому,

безсоння,

безсилля.

При цьому дипломати зазначили, що аналогічні інциденти були зареєстровані серед американських чиновників і в інших європейських країнах.

Деякі постраждалі є офіцерами розвідки чи дипломатами, які працюють над пов'язаними з Росією питаннями. Мовиться про експорт газу, кібербезпеку та політичне втручання.

Держдеп не коментує ситуацію

Один із постраждалих розповів, що в березні він відчув різкий біль, шум і тиск у вухах. Лікарі діагностували черепно-мозкову травму, подібну до тієї, яку спостерігали в людей, які постраждали від дії ударних хвиль при вибухах. Наразі дипломат лікується в Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда в Мериленді. Де саме з ним трапився інцидент не уточнюють, але відомо, що це європейська столиця.

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У Держдепі нічого не коментують, посилаючись на таємницю розслідування. Однак чиновники переконують, що це питання є пріоритетним.

В Австрії захворіли 20 чиновників

У Австрії на загадкові симптоми скаржилися близько 20 посадовців. Більшість з них є офіцерами розвідки.

Ми дуже серйозно ставимося до цього, ми несемо відповідальність за захист здоров'я та безпеку дипломатів. Це кидає виклик нашій репутації як міжнародного центру діалогу,

– сказав один із австрійських чиновників..

Деякі офіційні особи в США вважають, що скарги можуть бути пов'язані з використанням мікрохвильової зброї. Робочу групу з розслідування цих випадків у ЦРУ очолює посадовець, який розшукував терориста Усаму бен Ладена.