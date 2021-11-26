Бернс у листопаді відвідав Росію. Він зустрівся з керівництвом ФСБ та зовнішньої розвідки.

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ЦРУ підозрює Росію

Бернс наголосив, що дії, пов'язані з проявами "гаванського синдрому", виходять за рамки прийнятної поведінки "професійної розвідки".

Очільник ЦРУ зауважив, що після 4 років розслідувань уряд США досі не може встановити причини незвичайних інцидентів. Однак ЗМІ пишуть, що розвідка має серйозні підозри у причетності Кремля.