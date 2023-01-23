Женщине выписали повестку к следователю по делу о дискредитации русской армии. Цуканова рассказала, что в отделении она провела три часа, полицейские оскорбляли ее и отобрали телефон.

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Цуканова должна была подать сотни жалоб родственников военных

Сообщается, что из отделения полиции ее отвезли в больницу. Также она рассказала, что у нее есть "более 700 заявлений от пропавших без вести матерей пленных, а также срочников", которые они собирались 23 января подать в военную прокуратуру и генеральную прокуратуру в Москве, но "их не выпускают из Самарской области".

Цукановой вручили повестку в полицию на 23 января. До освобождения возле отделения полиции стояли десятки человек и потребовали допустить адвоката Цуканова.

Россиянка должна была в воскресенье вылететь из Самары в Москву, где собиралась обратиться в правоохранительные органы в связи с судьбой пленных, срочников и пропавших без вести на войне в Украине.

Заметим. Участники союза "Совет матерей и жен" не выражают своей антивоенной позиции. Преимущественно они рассказывают о многочисленных нарушениях в отношении российских мобилизованных: об отправлении необученных мобилизованных и солдат-срочников на передовую, перебоях со снабжением и экипировкой, а также о проблемах с жилищными условиями и питанием.

Предварительные задержания россиянки