Жінці виписали повістку до слідчого у справі про дискредитацію російської армії. Цуканова розповіла, що у відділенні вона провела три години, поліцейські ображали її та відібрали телефон.

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Цуканова мала подати сотні скарг родичів військових

Повідомляється, що з відділення поліції її відвезли до лікарні. Також вона розповіла, що у неї є "понад 700 заяв від матерів полонених, які зникли безвісти, а також строковиків", які вони збиралися 23 січня подати до військової прокуратури та генеральної прокуратури в Москві, але "їх не випускають із Самарської області".

Цукановій вручили повістку до поліції на 23 січня. До звільнення біля відділення поліції стояли десятки людей і вимагали допустити до Цуканової адвоката.

Росіянка мала в неділю вилетіти з Самари до Москви, де збиралася звернутися до правоохоронних органів у зв'язку з долею полонених, строковиків та зниклих безвісти на війні в Україні.

Зауважимо. Учасники спілки "Рада матерів і дружин" не висловлюють своєї антивоєнної позиції. Переважно вони розповідають про численні порушення щодо російських мобілізованих: про відправлення ненавчених мобілізованих та солдатів-строковиків на передову, перебої з постачанням спорядження та екіпірування, а також про проблеми з житловими умовами та харчуванням.

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