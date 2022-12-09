У Самарській області поліція зупинила автомобіль, у якому перебувала активістка "Рада матерів та дружин" Ольга Цуканова. Вона разом із ще однією матір'ю російського військовослужбовця їхала до Москви.

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Матерів мобілізованих повезли у відділок поліції

Вона розповіла, що спершу у них перевірили документи, потім почали обшукувати машину. Їм сказали, що є, мовляв, вони можуть перевозити наркотики.

Документи їм не повернули, поліцейські сказали їхати за ними до відділу, щоб провести бесіду. Жодних обґрунтувань затримання вони не назвали. Тільки заявили, що це наказ керівництва.

Цуканову та її супутницю доставили до відділу, там їм заборонили вести відеозйомку.

Згодом Цуканова розповіла, що поліцейські склали протокол на неї та ще одну затриману та згодом вирішили їх відпустити.

Що відомо про росіянку, яку затримали

Ольга Цуканова – мати 20-річного строковика, який служив в Астраханській області. Його, за словами матері, вже двічі намагалися відправити в Україну, попередньо змінивши його статус зі строковика на контрактника у військовій частині.

Вона розпочала громадську діяльність після того, як її сина мобілізували та відправили до України. Вона завела групи у соціальних мережах і закликала приєднатися всіх, чиї родичі опинилися у тій самій ситуації.

Зазначимо, що учасники спілки "Рада матерів і дружин" не висловлюють своєї антивоєнної позиції. Переважно вони розповідають про численні порушення щодо російських мобілізованих: про відправлення ненавчених мобілізованих та солдатів-строковиків на передову, перебої з постачанням спорядження та екіпірування, а також про проблеми з житловими умовами та харчуванням.

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