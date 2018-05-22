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Цукерберг выступил в Европарламенте: о чем говорил глава Facebook

25 Читати новину українською
Европарламент
Европарламент / europarl.europa.eu

Глава Facebook Марк Цукерберг во вторник, 22 мая, пришел в Европарламент, чтобы объяснить ситуацию с утечкой персональных данных пользователей через фирму Cambridge Analytica.

Об этом пишет "Голос Америки".

Во время выступления Цукерберг признал ошибки его компании в сфере безопасности данных пользователей. Также он рассказал, как его команда работает над исправлением ситуации.

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На эту же тему Цукерберг уже выступал перед законодателями США. Аналитики тогда утверждали, что своими ответами СЕО Facebook несколько нивелировал негативный эффект от новостей об утечке персональных данных.

Напомним, в марте стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).

Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, которое в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысячам юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзей из соцсети. Так были собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию в Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.

Теги: Европарламент Facebook Марк Цукерберг
Источник: 24 Канал
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